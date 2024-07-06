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В Минобороны Румынии рассказали о поисках обломков российских БПЛА на своей территории

Минобороны Румынии не нашло обломки БПЛА РФ на своей территории

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Depositphotos

В Министерстве обороны Румынии заявили, что направленные на поиск обломков якобы российских дронов на территории страны бригады не смогли ничего найти. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что на уровне структур министерства был издан приказ о проведении исследований на территории между населенными пунктами Вултурул, Махмудиа и Малиук, где проводится поиск предметов, которые могли упасть на территорию страны.

В Минобороны Румынии добавили, что поисковые бригады будут продолжать работать в течение суток.

До этого оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что в воздушное пространство страны залетел аэростат, который был размещен в Калининградской области.

В заявлении говорится, что радиолокационные станции польской армии непрерывно наблюдают за полетом аэростата, который движется в воздушном пространстве Варминьско-Мазурского воеводства в восточном направлении.

Как отметило командование, этот летательный аппарат не представляет опасности для местных жителей.

Ранее Польша заявила о нарушившей воздушное пространство республики «ракете из России».

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