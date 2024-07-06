ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) недалеко от села Гончаровка Суджанского района атаковали беспилотником грузовой автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, ранения получил водитель машины. Его доставили в Курскую областную больницу, где ему помогают медики.

В этот же день украинские войска обстреляли три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, при атаке никто не пострадал.

В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений оказались выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, а также повреждены надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколками были посечены два автомобиля.

До этого появилось видео атаки беспилотников на нефтебазу под Краснодаром. На кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар. По данным Kub Mash, атака произошла в ночь на субботу. Украинский дрон упал рядом со станицей Павловской.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.