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В Минобороны Эстонии сообщили о передаче Украине ЗРК и боеприпасов

Эстония передала Украине ЗРК малой дальности Mistral и ракет к ним

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Depositphotos

В Министерстве обороны Эстонии заявили, что Украине доставили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении эстонского оборонного ведомства отмечается, что украинской стороне были переданы ЗРК малой дальности Mistral, а также ракеты к ним.

В Минобороны Эстонии не уточнили подробности о количестве отправленных вооружений.

До этого стало известно, что Эстония не отправила группу саперов на Украину из-за бюрократических проблем со стороны Киева.

По словам эстонского инструктора Ранно Райдлоо, который был командирован на Украину для обучения местных военных, Эстония подготовила команду специалистов, однако их отправка может не состояться по вине украинской стороны.

Также на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского был опубликован документ, согласно которому Эстония передаст Киеву €100 млн в 2024 году в рамках соглашения по безопасности между двумя странами.

27 июня Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.

Ранее генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что Эстония гораздо смелее других стран НАТО.

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