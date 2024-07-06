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ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: Шебекинский городской округ находится под атакой ВСУ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Шебекинский городской округ под атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что на участке дороги Шебекино — Корона дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне. В Шебекино в результате прилета снаряда осколками посечены ворота частного домовладения.

Гладков добавил, что в селе Вознесеновка беспилотные летательные аппараты атаковали два частных дома, один из которых загорелся.

Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

До этого Гладков заявил, что дети Белгородской области, отправленные отдыхать, защищены от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, где располагается их лагерь.

Губернатор перечислил те средства защиты, которые были доставлены в Крым: бетонные укрытия, защитные пленки на окна и индивидуальные аптечки.

Также Вячеслав Гладков заявил, что в результате повторного обстрела белгородского Шебекино ранен охранник одного из городских предприятий.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.

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