Рогов объяснил, почему новые регионы стали щитом России

Новые регионы становятся щитом для России, в том числе от атак ракет и беспилотников. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, укрепляет щит в том числе усиление линии обороны в зоне СВО. Это не дает противнику продвинуться вглубь страны. Рогов подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать новые регионы, потому что они принимают на себя основной удар и нейтрализуют многие угрозы.

14 июня президент России Владимир Путин перед стартом мирной конференции по Украине в Швейцарии представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Президент РФ отмечал, что эта инициатива реально предполагает возможность прекращения конфликта и перехода к его политико-дипломатическому разрешению.

Ранее Рогов рассказал об истерике Запада из-за визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву.