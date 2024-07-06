ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области

Украинские войска обстреляли три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, при атаке никто не пострадал.

В результате обстрела села Демидовка на территории трех частных домовладений оказались выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, а также повреждены надворные постройки и заборы. Кроме того, в селе осколками были посечены два автомобиля.

Как сообщил Гладков, на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье сдетонировал FPV-дрон — в результате один автомобиль сгорел полностью и еще один получил повреждения. Другой беспилотник взорвался у частного домовладения в селе Теребрено. Осколками оказались посечены крыша нежилого дома и забор.

До этого губернатор заявлял, что украинские войска за минувшие сутки использовали 71 боеприпас и 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атак на Белгородскую область.

Ранее в спальном районе Белгорода упал украинский БПЛА.