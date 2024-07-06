Военные РФ уничтожили две зенитные установки ВСУ С-300ПС

Российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС, находившиеся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что, помимо установок, были поражены радиолокатор подсвета и наведения, а также низковысотный обнаружитель.

По данным министерства, в операции участвовали: оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.

До этого в Минобороны доложили, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на субботу, 6 июля, уничтожили несколько беспилотников над Курской и Белгородской областями. Согласно сообщению военного ведомства, над территорией Курской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов, и еще один над Белгородской областью.

Накануне в министерстве сообщили, что за неделю ПВО уничтожили 451 беспилотник украинских войск. Кроме того, военные сбили по пять ракет «Нептун-МД» и ATACMS, 14 ракет Storm Shadow британского производства, 42 снаряда РСЗО Vampire и HIMARS, а также семь авиабомб Hammer.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.