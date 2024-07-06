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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ: российские военные освободили поселок Сокол в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

ВС РФ взяли под контроль поселок Сокол в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Центр». Российские военные также улучшили тактическое положение в ДНР.

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк в ДНР.

Накануне сообщалось, что российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Согласно данным Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра в ДНР.

Ранее стало известно о наступлении ВС РФ по всем фронтам.

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Операция на Украине
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