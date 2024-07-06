Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле перехватили воздушную цель, прилетевшую из Ливана

ЦАХАЛ: на севере Израиля перехватили прилетевшую из Ливана воздушную цель

close
100%
Imago/saeedqaq

Израильские военные перехватили один подозрительный воздушный объект, прилетевший со стороны Ливана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что утром 6 июля в городе Кирьят-Шмона на севере еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги. После этого военнослужащие страны заметили в небе неизвестный объект. Но где именно бойцы ЦАХАЛ засекли воздушную цель, в публикации не уточняется.

«Подозрительная воздушная цель, перелетевшая границу со стороны Ливана, была успешно перехвачена средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета. Ru»)», — добавили в пресс-службе.

В израильских войсках подчеркнули, что никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

До этого представители Армии обороны Израиля заявили, что военнослужащие страны нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Атакам подверглись военные объекты движения в районах Ярине, Кфаркелы и Бинт-Джбейля.

Ранее в ООН предупредили о риске начала полноценной войны между Израилем и Ливаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами