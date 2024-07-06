В Израиле перехватили воздушную цель, прилетевшую из Ливана

Израильские военные перехватили один подозрительный воздушный объект, прилетевший со стороны Ливана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что утром 6 июля в городе Кирьят-Шмона на севере еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги. После этого военнослужащие страны заметили в небе неизвестный объект. Но где именно бойцы ЦАХАЛ засекли воздушную цель, в публикации не уточняется.

«Подозрительная воздушная цель, перелетевшая границу со стороны Ливана, была успешно перехвачена средствами ПВО (противовоздушной обороны — «Газета. Ru»)», — добавили в пресс-службе.

В израильских войсках подчеркнули, что никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

До этого представители Армии обороны Израиля заявили, что военнослужащие страны нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Атакам подверглись военные объекты движения в районах Ярине, Кфаркелы и Бинт-Джбейля.

Ранее в ООН предупредили о риске начала полноценной войны между Израилем и Ливаном.