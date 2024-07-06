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Российские штурмовики поразили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

МО РФ: штурмовики Су-25 ударили по опорному пункту ВСУ неуправляемыми бомбами

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что объект находился в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». После получения координат экипажи Су-25 вылетели на место выполнения боевой задачи и ударили по опорному пункту ВСУ неуправляемыми авиационными бомбами С-8.

«По докладу ПАНа (передовой авиационный наводчик — «Газета.Ru») цель была поражена. Оценка отлично!» — подчеркнул летчик одного из штурмовиков Сергей, слова которого приводятся в заявлении Минобороны РФ.

Также представители ведомства добавили, что в ходе выполнения боевого задания Су-25 ликвидировали живую силу и технику украинских войск. Применив авиационные бомбы, экипажи воздушных судов выполнили противоракетные маневры и выпустили тепловые ловушки. Только после этого штурмовики вернулись на аэродром вылета, уточнили в министерстве.

Ранее российские военные нанесли удары по украинскому городу Кременчуг в направлении аэродрома ВСУ.

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