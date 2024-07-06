Израиль ударил по югу Ливана

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 6 июля. Израильские военные атаковали военные объекты в районах Кфаркелы, Бинт-Джбейля и Ярине на юге Ливана.

5 июля заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне непрекращающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готовится к худшему.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

«Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее в Иране заявили, что всеми средствами поддержат «Хезболлу» против Израиля.