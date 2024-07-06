Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Штурмовики поразили цель. В результате была уничтожена специальная техника и солдаты ВСУ.

После ракетных ударов экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

26 июня Минобороны РФ сообщало, что самолеты ВКС РФ поразили объекты украинских войск при помощи неуправляемых авиационных ракет. В результате им удалось уничтожить опорный пункт и военнослужащих ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.