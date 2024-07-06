ВС РФ ударили по украинскому Кременчугу в направлении аэродрома

Вооруженные силы России ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что взрывы были в направлении аэродрома «Кременчуг», который сейчас используется для обучения пилотов вертолетов и ремонта вертолетов. Однако в том же направлении расположены топливно-сырьевая база нефтеперерабатывающего завода, железнодорожная развилка и множество складов.

3 июля Лебедев заявлял, что российские военные ударили в направлении аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге, используемого для атак на Крым и Запорожье. По данным подпольщика, на этом аэродроме находились дальнобойные ракеты и «как минимум один самолет».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине отметили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.