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В Белгородской области два села попали под обстрел ВСУ

В мэрии Белгорода сообщили, что села Демидовка и Вязовое обстреливаются ВСУ

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Села Демидовка и Вязовое Краснояружского района Белгородской области обстреливаются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал мэрии Белгорода.

«РСЧС: Внимание! Ведется обстрел Краснояружский район, с. Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — заявили в белгородской мэрии.

Практически одновременно появилось сообщение об обстреле села Вязовое.

Демидовка и Вязовое находятся практически на границе с Украиной.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате повторного обстрела Шебекино ранен охранник одного из городских предприятий.

Также губернатор сообщил, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения 11 домовладений и четырех автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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