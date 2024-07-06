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Гладков рассказал, как защищают детей из Белгородской области в Крыму

Гладков сообщил, что дети Белгородской области защищены от атак ВСУ в Крыму

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Дети Белгородской области, отправленные отдыхать, защищены от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, где располагается их лагерь. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В наш лагерь, который находится в Крыму, мы привезли и разгрузили те элементы безопасности, которые должны сопровождать отдых наших детей», — заявил Гладков.

Губернатор перечислил те средства защиты, которые были доставлены в Крым: бетонные укрытия, защитные пленки на окна и индивидуальные аптечки.

До этого Вячеслав Гладков заявил, что в результате повторного обстрела белгородского Шебекино ранен охранник одного из городских предприятий.

Также губернатор сообщил, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины были зафиксированы повреждения 11 домовладений и четырех автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на здание СТО в Белгородской области.

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