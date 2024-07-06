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В ВСУ раскрыли последствия ударов российских планирующих бомб по Часову Яру

Politico: российские авиабомбы вынудили ВСУ отступить на окраине Часова Яра

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Удары российской армии планирующими авиабомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новый в городе Часов Яр вынудили украинские войска отступить. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на пресс-службу 24-й механизированной бригады ВСУ.

«Украинской армии пришлось отступить на другой берег канала на окраине ключевого города Часов Яр. <...> Позиции ВСУ стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», — отмечается в материале.

Если армия России установит контроль над городом, то для нее будет открыт путь в глубину последней линии обороны ВСУ в Донецкой народной республики (ДНР), сообщает автор.

По его словам, регулярные отступления ВСУ тревожат Киев и страны Запада, которые рассчитывали, что пакеты военной помощи помогут Украине сдержать наступление РФ.

Журналист предположил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский будет просить об ускорении поставок вооружения.

3 июля журнал Business Insider написал, что новая российская авиабомба ФАБ-3000 М-54 может существенно повлиять на ход конфликта на Украине.

Ранее военкоры сообщили об ударе ФАБ-3000 по базе ВСУ под Красным Лиманом.

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