В Белом доме анонсировали новости о «подвижках» в вопросе обучения летчиков ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Как вам известно, США уже больше года тренируют украинских пилотов управлению истребителями F-16, и мы добились хороших результатов на этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе», — заявил представитель Белого дома.

Таким образом, ожидаемое заявление будет сделано во время саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне — как раз на следующей неделе.

До этого экс-глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев заявил, что страны Запада могут поменять решение о поставках Киеву истребителей F-16 после ударов армии России по украинским аэродромам.

5 июля военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

Ранее сообщалось, что Украина планирует разместить часть истребителей F-16 в Польше.