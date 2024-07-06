Полковник ВСУ выразил сомнение в передаче Западом F-16 после ударов ВС РФ по аэродромам

Страны Запада могут поменять решение о поставках Киеву истребителей F-16 после ударов армии России по украинским аэродромам. Такое мнение выразил экс-глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев в эфире канала «Обозреватель».

По его словам, Запад видит, как Украина теряет истребители МиГ-29 и Су-27 на аэродромах.

«Где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16?» — задался вопросом полковник ВСУ.

Он объяснил промедление с передачей Киеву истребителей опасениями Запада после ударов Вооруженных сил РФ.

2 июля российские расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме «Миргород». По данным Минобороны РФ, были уничтожены пять и повреждены два Су-27 украинской армии.

5 июля военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

Ранее сообщалось, что Украина планирует разместить часть истребителей F-16 в Польше.