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В Польше рассказали о беспокойстве Киева после ударов ВС РФ по украинским аэродромам

Interia: Украина собирается разместить часть истребителей F-16 в Польше

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Киев обеспокоен ударами Вооруженных сил РФ по военным аэродромам в Полтавской области, которые привели к большим потерям в украинских Военно-воздушных силах, поэтому руководство Украины рассматривает возможность размещения истребителей F-16 в Польше. Об этом пишет польское издание Interia.

«Последние атаки на украинские аэродромы заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности обещанных истребителей F-16», — отмечается в материале.

По словам автора, депутаты Верховной рады недовольны командованием армии Украины, которое не подготовило укрытия для самолетов и не обеспечило защиту аэродромов от российских ракет.

В статье сообщается, что Киев обеспокоен уязвимостью украинских аэродромов и планирует разместить часть резервных F-16 в соседних дружественных странах, в частности, в Польше.

5 июля военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Вооруженные силы Украины с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

Ранее расчеты «Искандер-М» уничтожили пять Су-27 на стоянке самолетов ВСУ в Миргороде.

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