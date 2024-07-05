ВСУ атаковали Шебекинский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Шебекинский городской округ снова под атакой ВСУ», – написал политик, отметив, что, по предварительной информации, раненых среди мирного населения нет.

Он добавил, что в результате обстрела поврежден частный жилой дом и объект инфраструктуры в городе Шебекино. В селе Муром после прилета во двор частного дома выбило окна, повреждены крыша, фасад и забор, указал Гладков.

На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

Накануне Гладков рассказал, что ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по шести селам Белгородской области, в результате были разрушены восемь домов и повреждены еще два. Также в результате повторных сбросов боеприпасов с дронов разрушены семь частных домов в селе Безымено Грайворонского городского округа, отметил глава области.

Ранее Гладков в Москве отчитался об оперативной обстановке в Белгородской области.