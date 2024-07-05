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Минобороны РФ приняло решение по поводу ношения формы в зоне СВО

Евкуров: приказ главы Минобороны России отменил сроки носки формы в зоне СВО

Приказ главы Минобороны России отменил сроки носки формы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, сообщает телеканал «Звезда».

«Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же ему (бойцу. — «Газета.Ru») это выдается, все на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть, и их нет», — сказал он.

Как отметил Евкуров, определенный нормативами срок носки обмундирования действует в пунктах постоянной дислокации, но теперь в зоне спецоперации он отсутствует.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что около 190 тысяч россиян заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне специальной военной операции находятся около 700 тыс. российских военнослужащих.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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