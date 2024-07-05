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Стало известно о наступлении ВС РФ по всем фронтам

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС РФ наступают на всех направлениях

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Вооруженные силы России наступают на всех направлениях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает Минобороны.

«На всех направлениях получается, что подразделения Министерства обороны РФ потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника», — заявил он.

5 июля сообщалось, что российские военные за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра.

В этот же день стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Владимир Путин призвал Украину вывести войска из новых регионов России.

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Операция на Украине
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