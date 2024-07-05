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В ЛНР четыре человека получили ранения после обстрела ВСУ

Глава Первомайска Колягин: четыре человека ранены после обстрела со стороны ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Четыре человека получили ранения в результате обстрела города Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Колягин.

По предварительной информации, повреждена одна из квартир в многоэтажке по улице Ленина. Также поврежден газовый трубопровод, без газа остались 150 абонентов.

Под огнем оказался и один из жилых массивов частного сектора в районе улицы Победа, там возникло возгорание хозпостройки.

21 июня три человека пострадали в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в городе Первомайске. В результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться.

30 мая ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из систем залпового огня Himars. В результате атаки был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Ранее ВСУ обстреляли район у подстанции «Луч» в Энергодаре.

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