В ЛНР четыре человека получили ранения после обстрела ВСУ

Четыре человека получили ранения в результате обстрела города Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Колягин.

По предварительной информации, повреждена одна из квартир в многоэтажке по улице Ленина. Также поврежден газовый трубопровод, без газа остались 150 абонентов.

Под огнем оказался и один из жилых массивов частного сектора в районе улицы Победа, там возникло возгорание хозпостройки.

21 июня три человека пострадали в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в городе Первомайске. В результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться.

30 мая ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, из систем залпового огня Himars. В результате атаки был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Ранее ВСУ обстреляли район у подстанции «Луч» в Энергодаре.