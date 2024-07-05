Военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что украинские войска потеряли способность обеспечивать защиту своих аэродромов из-за недостатка средств противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение он выразил в материале американского журнала Forbes.

Согласно материалу Экса, украинские военно-воздушные силы (ВВС) и армия с трудом прикрывают города, крупные скопления войск и передовые базы, в числе которых аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево.

Обозреватель отметил, что недостаточная защита аэродромов и недавние удары России по ним привели Украину к кризису авиации. По его словам, российский беспилотник, который вел наблюдение за аэродромом Полатава за три часа до удара, был замечен простыми украинцами с земли, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли его сбить.

«Украинским командирам следует паниковать из-за барабанного боя налетов на аэродромы», — написал Экс.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что российские средства ПВО в течение недели сбили два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины.

4 июля стало известно, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29, который в момент удара находился на аэродроме базирования.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что российские войска наносят удары по аэродромам на Украине для недопущения поставок армии страны американских истребителей F-16.

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.