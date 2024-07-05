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Депутат Рады усомнился в данных о потерях ВСУ

Дубинский: призыв укомплектовать подразделения ВСУ противоречит данным о потерях

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РИА Новости

Призыв доукомплектовать подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года 200 тысячами человек говорит о том, что официальные данные потерь не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Доукомплектование — это замена выбывших. И 250 тысяч никак не соответствует официальным данным потерь», — написал он, напомнив, что за май и июнь призвали 50 тысяч человек.

По его словам, до обновления закона о мобилизации ежемесячно призывали 15-20 тысяч человек, а значит, за все время продолжения конфликта в ряды ВСУ вступили 420 тысяч бойцов. «Где все эти люди?» — поинтересовался Дубинский.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что в резерве ВСУ есть 14 бригад, но они не укомплектованы. У них нет оружия.

5 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска за неделю потеряли более 13,5 тысячи человек. Согласно сводке ведомства, в плен российским войскам сдались 32 украинских военных.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее Зеленский назвал условия для начала нового контрнаступления.

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