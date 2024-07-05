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США отложили военные учения с Грузией в связи с пересмотром отношений

Пентагон: США перенесли военные учения с Грузией в связи с пересмотром отношений

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Depositphotos

США откладывают совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок в связи с пересмотром двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Согласно заявлению, такое решение было принято в рамках инициированного США всеобъемлющего пересмотра двусторонних американо-грузинских отношений. Учения Noble Partner должны были состояться в период с 25 июля по 6 августа.

В конце июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что его страна настроена на перезагрузку отношений с США и рассчитывает на встречные шаги. До этого он отмечал, что американские санкции США в отношении руководства Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами.

6 июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против десятков грузинских граждан, в том числе членов парламента и правительства республики.

Ранее в Грузии связали улучшение отношений с США и ЕС с окончанием конфликта на Украине.

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