Энергоснабжение ЗАЭС осуществляется в штатном режиме после удара ВСУ

Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Запорожской АЭС.

Отмечается, что энергоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Днем 5 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре.

4 июля администрация Энергодара, расположенного возле Запорожской атомной электростанции, сообщала, что город был частично обесточен из-за повреждения линии электропередачи за его пределами.

3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» ЗАЭС.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщили МАГАТЭ о ранении сотрудников станции после атаки БПЛА.