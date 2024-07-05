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Энергоснабжение ЗАЭС осуществляется в штатном режиме после удара ВСУ

ЗАЭС: новый удар ВСУ по Энергодару не коснулся энергоснабжения электростанции

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Alexander Ermochenko/Reuters

Новый удар по Энергодару не коснулся энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Запорожской АЭС.

Отмечается, что энергоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Днем 5 июля украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре.

4 июля администрация Энергодара, расположенного возле Запорожской атомной электростанции, сообщала, что город был частично обесточен из-за повреждения линии электропередачи за его пределами.

3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» ЗАЭС.

Ранее представители Запорожской АЭС сообщили МАГАТЭ о ранении сотрудников станции после атаки БПЛА.

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