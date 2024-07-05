ВСУ обстреляли район у подстанции «Луч» в Энергодаре

Украинские военные несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Наш Энергодар».

«К счастью, без разрушений и пострадавших. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности», — сказано в сообщении.

4 июля администрация Энергодара, расположенного возле Запорожской атомной электростанции (АЭС), сообщала, что город был частично обесточен из-за повреждения линии электропередач (ЛЭП) за его пределами.

3 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о тяжелой ситуации в Энергодаре, который остался в значительной мере без электричества после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» ЗАЭС.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены.

Ранее в ФМБА оценили уровень радиации на ЗАЭС после атаки ВСУ.