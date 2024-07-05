Япония сделала представление США из-за действий американского военного

Япония сделала представление США из-за нового инцидента сексуального домогательства с участием военнослужащего Вооруженных сил Соединенных Штатов на Окинаве. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

По информации японских СМИ, речь идет об инциденте с участием американского морского пехотинца. Военный предпринял попытку сексуального домогательства к незнакомой девушке, проживающей на Окинаве. Впоследствии он был арестован.

Хаяси выразил сожаление, что инциденты с участием военнослужащих баз США «происходят один за другим».

«Эти инциденты вызывают у местного населения большое беспокойство. Министерство обороны Японии сделало представление командованию США в Японии», — сказал генсек правительства.

В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия военнослужащих ВС США на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не сообщили об этом в префектуру Окинавы. В префектуре узнали о двух инцидентах только после того, как там сами сделали запрос. Причем о первом случае с изнасилованием девушки младше 16 лет стало известно только через полгода после происшествия.

Ранее военнослужащая ВВС Японии подала в суд на правительство страны за сексуальные домогательства в армии.