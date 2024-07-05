На саммите НАТО в Вашингтоне примут решение об усилении системы ПВО альянса

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, это коснется, в том числе, новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Она была введена в строй в польском поселке Редзиково в конце 2023 года и стала второй в Европе после аналогичной базы Девеселу в Румынии. Американские официальные лица настаивают на том, что они направлены на защиту от угроз из-за пределов Евро-Атлантического региона, то есть прежде всего на отражение возможных атак со стороны Ирана и Северной Кореи.

5 июля на той же пресс-конференции Столтенберг заявил, что для мирного решения украинского конфликта Киеву нужно больше оружия. Это станет главной темой саммита НАТО, который пройдет в США 9-11 июля.

Ранее генсек НАТО отверг идею новых Минских соглашений.