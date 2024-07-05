Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Столтенберг: НАТО хочет проводить ревизию военной помощи, оказываемой Киеву

НАТО планирует ежегодно проводить ревизию оказываемой Киеву военной помощи

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует на ежегодной основе проводить ревизию военной помощи, оказываемой Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого передает РИА Новости.

Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся поддерживать базовый уровень поддержки Киева, чтобы справедливо распределять это бремя и предоставлять помощь на основе ВВП.

Также Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, должен принять решение, что поставки оружия Украине должны быть на сумму не меньше $40 млрд в год.

По мнению генсека НАТО, для мирного решения украинского кризиса Киеву надо предоставить больше оружия.

Столтенберг подчеркнул, что новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности.

Ранее в НАТО рассказали о перспективах вступления Украины в альянс.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами