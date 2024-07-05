Столтенберг: НАТО хочет проводить ревизию военной помощи, оказываемой Киеву

Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует на ежегодной основе проводить ревизию военной помощи, оказываемой Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, слова которого передает РИА Новости.

Столтенберг ожидает, что страны НАТО договорятся поддерживать базовый уровень поддержки Киева, чтобы справедливо распределять это бремя и предоставлять помощь на основе ВВП.

Также Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, должен принять решение, что поставки оружия Украине должны быть на сумму не меньше $40 млрд в год.

По мнению генсека НАТО, для мирного решения украинского кризиса Киеву надо предоставить больше оружия.

Столтенберг подчеркнул, что новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности.

Ранее в НАТО рассказали о перспективах вступления Украины в альянс.