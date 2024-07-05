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Боец СВО пожаловался на беззаконие чиновников и попросил помощи у Путина

Участник СВО записал видеообращение к Путину с жалобой на чиновников

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Антон Вергун/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, заявляя, что столкнулся с «правовым беззаконием». Об этом пишет Telegram-канал «Русская община ZOV».

В своем видеообращении боец пожаловался на работу главы Бийского района Алтайского края Дениса Артемова и муниципальных депутатов. Военнослужащий объяснил, что в 2021 году взял в аренду несколько земельных участков. В текущем же году, когда мужчина уже находился в зоне спецоперации на Украине, администрация отказалась продлевать договоры.

«В течение шести месяцев, обращаясь в различные инстанции, я получал лишь одни отписки», — пожаловался мужчина.

В связи с этим боец попросил помочь закрепить за ним участки до окончания спецоперации на Украине, поскольку сложившаяся ситуация мешает ему выполнять боевые задачи.

О другом инциденте сообщали накануне. Находившемуся на фронте российскому добровольцу спецоперации на Украине из Бурятии больше полугода не платили довольствие.

Ранее сообщалось, что российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны СВО.

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