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В США признали проблему с модернизацией бомбардировщиков B-52

TNI: создание новых двигателей для B-52 слишком затягивается

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Alex Brandon/AP

Американские стратегические бомбардировщики B-52 будут стоять на вооружении США еще долгие годы, но в настоящее время сталкиваются с серьезными проблемами при модернизации. Об этом пишет издание The National Interest (TNI).

Издание напоминает, что B-52 Stratofortress находится на вооружении ВВС США с 1950-х годов и остается ключевым компонентом парка американских бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды. Предполагается, что очередная плановая модернизация продлит срок их службы до 2050-х годов, однако при реализации проекта возникли проблемы.

«Проект сталкивается с трудностями при выполнении сроков из-за бюджетных ограничений и заниженных затрат», — указывает TNI.

Прежде всего, они касаются замены устаревших двигателей Pratt & Whitney TF-33 на новые Rolls Royce F130, которые являются производной от используемых по всему миру коммерческих двигателей Rolls-Royce BR. После подписания контракта на $2,6 млрд компания представила их виртуальный образец в августе 2023 года, однако на разработку и тестирование физических прототипов по плану уйдет как минимум девять лет. The National Interest расценивает эту ситуацию как тревожную.

По данным Управления государственной отчетности США, «задержки с критическим проектированием являются результатом недооценки уровня финансирования, необходимого для завершения работ».

Готовых рецептов решения этой проблемы в статье не предлагается.

20 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о модернизации ядерного потенциала альянса. По его словам, работы в этом направлении запланированы давно и никак не связаны с последними решениями Российской Федерации по ядерной тематике.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не увеличивает количество своих ядерных боезарядов, а занимается модернизацией самолетов-носителей.

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