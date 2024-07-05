В НАТО заявили, что для мирного решения по Украине Киеву нужно больше оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для мирного решения украинского кризиса Киеву надо предоставить больше оружия. Его слова приводит ТАСС.

Также Столтенберг заявил, что новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности.

Кроме того, он отметил, что поставки оружия и подготовка военных Украины станут главными темами саммита НАТО, который пройдет в США 9-11 июля. На саммите будет принято решение о выделении Украине новых средств противовоздушной обороны, подчеркнул генсек альянса. Также ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами альянса и Украиной и решение по вопросу расширения подготовки украинских военных в странах Европейского союза.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.