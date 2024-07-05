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В НАТО заявили, что для мирного решения по Украине Киеву нужно больше оружия

Столтенберг: для мирного решения украинского конфликта Киеву нужно больше оружия

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для мирного решения украинского кризиса Киеву надо предоставить больше оружия. Его слова приводит ТАСС.

Также Столтенберг заявил, что новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности.

Кроме того, он отметил, что поставки оружия и подготовка военных Украины станут главными темами саммита НАТО, который пройдет в США 9-11 июля. На саммите будет принято решение о выделении Украине новых средств противовоздушной обороны, подчеркнул генсек альянса. Также ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами альянса и Украиной и решение по вопросу расширения подготовки украинских военных в странах Европейского союза.

Ранее Столтерберг заявил, что 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии высокой готовности.

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