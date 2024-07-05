Украинские войска за неделю потеряли более 13,5 тысячи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, с 29 июня по 5 июля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов были поражены аэродромы, объекты энергетики, хранилища топлива для военной техники, а также цеха сборки беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В течение недели в плен российским войскам сдались 32 украинских военных.

4 июля агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР) сообщало, что более роты украинских солдат дезертировали с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Нью-Йорк (Новгородское).

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военные уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в Кременском лесу Луганской народной республики (ЛНР).

Военный обозреватель Дэвид Эксосс говорил о том, что российские военнослужащие наносят ВСУ тяжелые потери на аэродромах и могут в скором времени полностью уничтожить украинскую авиацию.

Ранее военкор объяснил успех ВС РФ при ударе по аэродрому ВСУ в Миргороде.