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Под Одессой ВС РФ ударили по центру, где британцы обучали украинских военных

РИА: курируемый британцами центр подготовки диверсантов уничтожили под Одессой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Черноморске Одесской области российские военные ударили по центру подготовки моряков «Авант», в котором британские инструкторы обучали диверсантов-подводников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, снаряды поразили портовый склад боеприпасов. Коллеги Лебедева рассказали, что в том же месте могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма.

Также, по словам Лебедева, ВС РФ уничтожили стоянку грузовиков, которые перевозили для украинских военных оружие и боекомплект. Это произошло по направлению к железнодорожной станции Черноморска.

«Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождения и дожидаются водители грузовиков», — пояснил Лебедев.

Ранее Лебедев рассказал, как российские войска нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотоп в Сумской области, где был расположен цех по производству беспилотников и центр по их запуску.

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