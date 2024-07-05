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ВСУ открыли огонь из миномета по покинувшим позиции в ЛНР сослуживцам

Марочко: ВСУ обстреливали сослуживцев, бежавших из-под Стельмаховки в ЛНР

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Gleb Garanich/Reuters

Подразделения украинских войск обстреляли своих сослуживцев, которые оставили позиции под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР) после боев с ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после столкновения с российскими войсками группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась отойти на северо-запад, однако сослуживцы встретили их минометным ударом и им пришлось скрыться в ближайшем лесу.

Марочко добавил, что попавшие под удар солдаты попросили командование эвакуировать раненых, однако им отказал боец с позывным «Дикий».

До этого Марочко рассказал, что командиры бригад ВСУ целенаправленно скрывают от вышестоящего командования небоевые потери солдат.

20 июня один из командиров украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) рассказал журналу American Conservative, что его и других бойцов подразделения используют, чтобы «мотивировать» прочих военных. Издание предположило, что они выступают в качестве заградотрядов.

Ранее беженец из ДНР рассказал про бесчинства чернокожих наемников ВСУ.

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