Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские танки уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

МО РФ: танки Т-80БВМ уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ

close
100%
Минобороны РФ

Российские экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом 5 июля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипажи танков помогают мотострелковым подразделениям российской армии, нанося огневые удары по противнику.

Этим же утром артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт временной дислокации и пехоту Вооруженных сил Украины при поддержке беспилотников. По данным Минобороны, расчетам самоходных артиллерийских установок «Мста-С» передали разведывательную информацию от расчета БПЛА, оснащенного тепловизором. Удар нанесли по группе строений, где бойцы ВСУ пытались укрыться от огня артиллерии.

До этого еще одну боевую машину пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины уничтожили под Авдеевкой минометчики Центрального военного округа российской армии.

При этом, кроме бронемашины, минометчики также смогли уничтожить прибывшую за Bradley эвакуационную группу, не дав увезти подбитую бронемашину в тыл.

Ранее в районе Одессы уничтожили украинский военный объект.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами