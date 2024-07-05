Российские экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом 5 июля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипажи танков помогают мотострелковым подразделениям российской армии, нанося огневые удары по противнику.

Этим же утром артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт временной дислокации и пехоту Вооруженных сил Украины при поддержке беспилотников. По данным Минобороны, расчетам самоходных артиллерийских установок «Мста-С» передали разведывательную информацию от расчета БПЛА, оснащенного тепловизором. Удар нанесли по группе строений, где бойцы ВСУ пытались укрыться от огня артиллерии.

До этого еще одну боевую машину пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины уничтожили под Авдеевкой минометчики Центрального военного округа российской армии.

При этом, кроме бронемашины, минометчики также смогли уничтожить прибывшую за Bradley эвакуационную группу, не дав увезти подбитую бронемашину в тыл.

Ранее в районе Одессы уничтожили украинский военный объект.