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Сотрудники ФСБ нашли заминированный тайник украинских диверсантов в ДНР

ФСБ: в Володарском районе ДНР нашли заминированный схрон с оружием

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РИА Новости

Сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон с оружием в Володарском районе ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, тайник заготовили украинские диверсионные группы. Сотрудники спецслужбы рассказали, что в схроне был гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловая шашка и 300 патронов к стрелковому оружию.

В ФСБ отметили, что схрон заготовили еще в 2022 году для проведения террористических актов в ДНР.

До этого в лесополосе Волновахского муниципального округа ДНР сотрудники Росгвардии обнаружили три тайника Вооруженных сил Украины.

В конце июня в Белоруссии обнаружили в районе границы с Украиной схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Пограничники выявили тайник, содержащий контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

Ранее в московском лесу нашли схрон с боеприпасами.

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