В Курской области звучит сигнал тревоги

В Курской области звучит сигнал ракетной тревоги. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — пишет Смирнов.

До этого в Липецкой области отменили воздушную тревогу, объявленную в ночь на пятницу, 5 июля.

Накануне 4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.