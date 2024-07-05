Российские артиллеристы снесли пункт дислокации подразделения ВСУ

Артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт временной дислокации и пехоту Вооруженных сил Украины при поддержке беспилотников. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что расчетам самоходных артиллерийских установок «Мста-С» была передана разведывательная информация от расчета БПЛА, оснащенного тепловизором. Удар был нанесен по группе строений, где бойцы ВСУ пытались укрыться от огня артиллерии.

До этого еще одна боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley Вооруженных сил Украины уничтожена под Авдеевкой минометчиками Центрального военного округа российской армии.

При этом, кроме бронемашины, минометчики также смогли уничтожить прибывшую за Bradley эвакуационную группу, не дав увезти подбитую бронемашину в тыл.

До этого в Госдуме заявили, что силы ПВО России изначально готовы сбивать поставляемые Украине F-16.