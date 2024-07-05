«Ярсы» заступили в строй ядерной триады

Стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» заступили на патрулирование в Ивановской и Иркутской областях. Об этом сообщает министерство обороны России.

В рамках боевого патрулирования мобильные ракетные комплексы прошли марши протяженностью до 100 километров и отработали смену боевых полевых позиций.

«Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены и в других ракетных соединениях. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН», — заявили в министерстве обороны.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что созданные в России заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность на десятилетия вперед.

20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в полной боевой готовности.

Ранее МО РФ заявило о ввозе на Украину веществ, из которых можно создать «грязную бомбу».