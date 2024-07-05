В США предрекли судьбу ЗРК Patriot на Украине

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что передача Украине новых ЗРК Patriot не имеет смысла, поскольку Россия уничтожит их так же, как и старые. Своим мнением он поделился в эфире Youtube-канала Dialogue Works.

Он подчеркнул, что даже если США передадут Украине новые системы ПВО, в них не будет ничего «волшебного», что придало бы им живучести. Риттер отметил, что первые ЗРК Patriot, переданные Киеву, были уничтожены русскими, и теперь новые системы будут действовать автономно.

Эксперт считает, что Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, передаваемую США Украине. Ранее сообщалось о разрушении нескольких американских систем ПВО Patriot на Украине российскими военными.

Patriot — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран. Производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон». Комплекс создавался для замены комплексов «Найк Геркулес» и «Хок» в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. В октябре 1980 года был подписан контракт на производство серийной партии комплексов и ракет, в декабре 1981 года начались поставки в войска. На вооружение принят в 1982 году, говорится в материале специализированного портала missilery.

Ранее в США рассказали о превращении дрона Reaper в «черную дыру».