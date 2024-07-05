В Липецкой области отменили воздушную тревогу, объявленную в ночь на пятницу, 5 июля. Об этом сообщает Telegram-канал главного управления МЧС по Липецкой области.

«Отбой желтого уровня «Воздушной опасности», — сообщили в МЧС по региону.

Другой информации о ситуации на данный момент не поступало.

До этого глава региона Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области объявлена воздушная опасность.

Одновременно обломки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитые российскими силами ПВО, повредили дома в Приморско-Ахтарске.

Накануне 4 июля украинские военные атаковали беспилотниками села Муром, Березовка, Новоалександровка и Репяховка в Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, в Муроме два дрона ВСУ повредили фасад объекта социальной инфраструктуры и автомобиль.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.