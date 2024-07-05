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В Херсоне и Киевской области звучат взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области и Херсоне

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Херсоне и Киевской области звучат взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, которая продолжается с 23:30 (мск). Об этом сообщают украинские телеканалы.

«Херсон и Киевская область — взрывы», — сообщает телеканал ТСН.

Параллельно поступают сообщения о том, что системы противовоздушной обороны работают над Киевской и Черниговской областями Украины. Сигнала отмены воздушной тревоги пока не поступало.

До этого воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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