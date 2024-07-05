Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный рассказал о том, как в ВСУ заставляют переходить на контрактную службу

Украинский пленный рассказал о принуждении срочников заключать контракты в ВСУ

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский пленный по имени Валентин Позняков рассказал о принуждении военнослужащих срочной службы заключать контракты в Вооруженных силах Украины. Его цитирует РИА Новости.

Молодой человек 2002 года рождения рассказал, что был призван на срочную службу в 2021 году и отслужил два с половиной года в войсках радиоэлектронной борьбы. В 2023 году его заставили подписать контракт в ВСУ — бессрочный.

«Я пожалел, потому что моих пацанов отпустили через полгода, а я не знал, что отпустят, нам говорили, что нас будут держать до конца войны», — рассказал Позняков.

Как уточнил пленный, его контракт продлится до конца боевых действий. Позняков сообщил, что попал в плен под Часовым Яром.

До этого украинский солдат пытался расстрелять двух сослуживцев во время боестолкновения. Об этом рассказал выживший при инциденте мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами