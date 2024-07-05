Украинский пленный по имени Валентин Позняков рассказал о принуждении военнослужащих срочной службы заключать контракты в Вооруженных силах Украины. Его цитирует РИА Новости.

Молодой человек 2002 года рождения рассказал, что был призван на срочную службу в 2021 году и отслужил два с половиной года в войсках радиоэлектронной борьбы. В 2023 году его заставили подписать контракт в ВСУ — бессрочный.

«Я пожалел, потому что моих пацанов отпустили через полгода, а я не знал, что отпустят, нам говорили, что нас будут держать до конца войны», — рассказал Позняков.

Как уточнил пленный, его контракт продлится до конца боевых действий. Позняков сообщил, что попал в плен под Часовым Яром.

До этого украинский солдат пытался расстрелять двух сослуживцев во время боестолкновения. Об этом рассказал выживший при инциденте мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.