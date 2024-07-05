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Новую систему «Зонт» опробовали в зоне СВО

В зоне СВО прошла тестовые испытания система «Зонт»

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России была разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Зонт» купольного типа, способная подавлять FPV-дроны противника в радиусе до 500 метров. На текущий момент она уже опробована в зоне специальной военной операции (СВО), пишет газета «Известия».

Этот проект был запущен по запросу российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, уточнило издание. Производители рассказали журналистам о возможностях этой системы.

Система «Зонт» представляет собой устройство секторного типа, способное создать защитный купол в радиусе до 500 метров вокруг военных и гражданских объектов.

Главным образом, разработка направлена на защиту техники от FPV-дронов и может использоваться как на транспортных средствах, так и на стационарных объектах.

Главный конструктор компании «ЭЛИАРС» сообщил журналистам, что ни один из тестируемых FPV-дронов не смог подойти к системе «Зонт» во время испытаний. В зависимости от модели БПЛА возникали проблемы с передачей изображения или управляющим каналом, а иногда и с обоими одновременно.

Проводились тесты в Донецке, где на FPV-дроны устанавливали трехлитровую бутылку воды и пытались сбросить ее на машину. Однако ни один из задействованных беспилотников не смог успешно выполнить поставленную задачу.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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