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Российский летчик предотвратил столкновение Ан-30 с истребителем «коалиции» в Сирии

Минобороны РФ: истребитель Typhoon в Сирии опасно сблизился с Ан-30 ВКС России

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Ints Kalnins/Reuters

Истребитель Typhoon «коалиции» опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России над районом Эт-Танф, расположенном в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майора Юрия Попова.

По его словам, инцидент происходил 3 июля с 9:44 до 9:51 мск. Ан-3 совершал плановый полет в воздушном пространстве Сирии, заявил Попов.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал он.

27 июня стало известно, что над населенным пунктом Эс-Сухне сирийской провинции Хомс едва не столкнулись беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции» и самолет Су-35 ВКС России.

22 июня сообщалось, что три американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с истребителем Су-35 ВКС РФ в Сирии. Инцидент случился в небе над провинцией Хомс.

Ранее российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну «коалиции».

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