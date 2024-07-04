Стало известно о повреждениях инфраструктуры в Одесской области

В Одесской области Украины получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали», — написал чиновник.

4 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в порту города Черноморска Одесской области произошел взрыв.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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