Арестованный комбриг ВДВ Городилов не признал вину

Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артем Городилов, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет », — сказал комбриг в ответ на вопрос корреспондента агентства о том, признает ли он вину.

4 июля Городилова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Военный суд назначил ему срок ареста до 19 августа.

Накануне стало известно, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали комбрига ВДВ Городилова. Полковник, находящийся под санкциями США, был арестован в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета. Имя Городилова упоминалось в иностранных СМИ в связи с обвинениями в «военных преступлениях на Украине». Минобороны России отрицает подобные обвинения. Городилов — не единственный высокопоставленный военный, ставший объектом следственного интереса по делу о мошенничестве. Ранее были арестованы бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, главный кадровик оборонного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-командующий 58-й армией генерал Попов дал изобличающие показания на своих предполагаемых подельников.